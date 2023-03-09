Власти российского региона опровергли сообщения о проникновении диверсантов

Власти Курской области опровергли сообщения о проникновении ДРГ в Суджанский район

В Курской области опровергли сообщения о проникновении диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в приграничный Суджанский район. Опровержение опубликовано в Telegram-канале правительства региона.

Ранее в сети стало распространяться видео с ДРГ, которая якобы дошла до российского села Плехово. «Это информационный вброс в попытке вызвать панику. Граница под охраной наших пограничников и военных, каких-либо попыток ее пересечения не было», — заверили власти.

К посту также прикреплен кадр из видео, на котором группа вооруженных людей в камуфляже стоит возле знака с названием села Плеханово, написанным через «ё». В оригинале же наименование населенного пункта на знаке при въезде пишется через «е». Кроме того, в Суджанском районе уже сошел снег, в то время как на видео он еще лежит, заключается в сообщении.

27 февраля власти региона также опровергали информацию о поиске ДРГ. До этого сообщалось, что в ряде приграничных регионов якобы заметили переодетых в российскую форму украинских диверсантов, которые передвигаются на «буханке» и пользуется несколькими иномарками.