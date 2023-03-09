Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:13, 9 марта 2023Россия

Власти российского региона опровергли сообщения о проникновении диверсантов

Власти Курской области опровергли сообщения о проникновении ДРГ в Суджанский район

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Курской области опровергли сообщения о проникновении диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в приграничный Суджанский район. Опровержение опубликовано в Telegram-канале правительства региона.

Ранее в сети стало распространяться видео с ДРГ, которая якобы дошла до российского села Плехово. «Это информационный вброс в попытке вызвать панику. Граница под охраной наших пограничников и военных, каких-либо попыток ее пересечения не было», — заверили власти.

К посту также прикреплен кадр из видео, на котором группа вооруженных людей в камуфляже стоит возле знака с названием села Плеханово, написанным через «ё». В оригинале же наименование населенного пункта на знаке при въезде пишется через «е». Кроме того, в Суджанском районе уже сошел снег, в то время как на видео он еще лежит, заключается в сообщении.

27 февраля власти региона также опровергали информацию о поиске ДРГ. До этого сообщалось, что в ряде приграничных регионов якобы заметили переодетых в российскую форму украинских диверсантов, которые передвигаются на «буханке» и пользуется несколькими иномарками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В Пентагоне заявили о беспрецедентном соглашении России и Ирана
В поджоге центра помощи бойцам СВО в Новосибирске заподозрили националиста
Судебные приставы опровергли информацию об аресте недвижимости главреда РБК
Россия ввела санкции против граждан Литвы, Латвии и Эстонии
Россиян призвали воздержаться от поездок в Грузию
Жена толкнувшего подростка под поезд мужчины раскрыла подробности о его здоровье
Россияне резко захотели купить жилье в одном зарубежном мегаполисе
В России объяснили применение «Кинжалов» во время «удара возмездия»
Выбивавшие у россиянина показания полицейские пойдут под суд
Турция назвала условие ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.