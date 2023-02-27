Власти российского региона опровергли информацию о поиске диверсантов

Правительство Курской области опровергло информацию о поиске диверсантов в регионе

В Курской области назвали недостоверными сообщения о поиске украинских диверсантов. Опровержение опубликовало региональное правительство в своем Telegram-канале.

«Telegram-каналы распространяют недостоверную информацию о поиске диверсантов в Курской и соседних областях. Специальные службы опровергают это», — следует из сообщения. Власти также обратились к жителям региона с просьбой не поддаваться панике.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что полиция разыскивает в Белгородской, Курской и Воронежской областях переодетых в российскую форму украинских диверсантов. По информации авторов поста, предварительно, преступная группа передвигается на «буханке» и пользуется несколькими иномарками. Также утверждается, что у оперативников имеются первые ориентировки и возможные фамилии фигурантов.

22 февраля стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили попытку диверсии на участке Свердловской железной дороги в Нижневартовске. По данным следствия, задержанный выступал против проведения спецоперации на территории Украины, потому запланировал вывод из строя релейных металлических шкафов на железной дороге.