Турист нашел считавшихся вымершими луизиадскую питту и телефоминского кускуса

Турист из Великобритании доказал существование считавшихся вымершими животных

Турист из Великобритании отправился в путешествие и обнаружил в джунглях животных, которые считались исчезнувшими. Как сообщает Telegraph, мужчина нашел представителей трех редких видов на острове Папуа — Новая Гвинея.

Британский путешественник Майкл Смит поразил зоологов и специалистов по фауне острова Новая Гвинея, когда за время четырехнедельного отпуска доказал существование животных, которых десятилетиями считали вымершими, а именно: луизиадской питты и телефоминского кускуса.

51-летний орнитолог-любитель завел разговор с местными жителями о луизиадской питте, пестрой птице, похожей на малиновку, которая обитает в глубине низинных лесов острова. Луизиадскую питту орнитологи не наблюдали с 1916 года. Услышав, что один из жителей деревни проходил мимо ее гнезда, Майкл вооружился камерой и отправился в джунгли. С собой Смит взял проигрыватель и включил запись пения родственного вида птиц. К его удивлению, он получил ответ. Мужчина стал первым, кто смог сделать фотографии и записать пение луизиадской питты.

Однако на этом британец не остановился. Он отправился на поиски телефоминского кускуса — небольшого поссума, обитающего только на острове Новая Гвинея. Ранее исследователи полагали, что этот вид вымер после лесного пожара 1997 года, который уничтожил участок леса вдоль реки, где жила популяция.

Майкл Смит отправился в горы, поднявшись на высоту 1000 метров над уровнем моря. На пути он даже встретил небольшое племя аборигенов, члены которого приняли его за призрака. В конце концов ему удалось выследить в густых джунглях телефоминского кускуса. Правда последующее, более близкое знакомство со зверьком прошло совсем не так, как он ожидал. Тушку редкого кускуса он обнаружил на огне в местной деревне — оказалось, что аборигены используют телефоминских кускусов в пищу как один из главных источников протеина. Этот факт позволил Смиту подробно изучить анатомию животных и забрать с собой их черепа. Таким образом, экспедиция доказала, что телефоминские кускусы не вымерли.

Это не первые открытия в биографии Смита. В августе 2018 года ему удалось выследить в джунглях вондивоя, редкого древесного кенгуру, которого никто не видел с 1928 года.

Ученые, которые подтвердили достижения Майкла в орнитологии и зоологии, шокированы тем, что любитель мог найти столько исчезающих видов во время своих экспедиций. До него множество профессиональных групп не сумели обнаружить эти виды.

Ранее сообщалось об энтомологе из США, который нашел на стене супермаркета редкое насекомое юрского периода. Гигантская златоглазка считалась вымершим видом уже 50 лет, когда ученый случайно обнаружил ее.

