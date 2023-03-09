Названа сумма замороженных активов россиян

Bloomberg: Евросоюз заморозил активы россиян на сумму 20,9 млрд евро в рамках санкций

На данный момент сумма заблокированных активов россиян в Европе составляет 20,9 миллиарда евро (22,1 миллиарда долларов). Об этом сообщает Bloomberg.

С октября прошлого года объем замороженных Евросоюзом (ЕС) средств вырос на 3,5 миллиарда евро. Представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд отметил, что с апреля прошлого года общая сумма арестованных активов россиян увеличилась более чем втрое. Меньше всего активов с начала боевых действий на Украине заблокировали Греция и Мальта — 212 201 и 222 470 евро соответственно.

При этом сумма только продолжит расти — чиновники считают, что у россиян, находящихся под санкциями, есть значительно больше средств, которые могут подлежать блокировке. Согласно приведенной агентством статистике, в 2019 году объем прямых инвестиций россиян в ЕС оценивался в 136 миллиардов евро.

В общей сложности страны мира, включая США и ЕС, заморозили активы попавших под санкции россиян более чем на 58 миллиардов долларов. Такие цифры назвал американский Минфин.

В конце февраля в рамках десятого пакета антироссийских санкций ЕС заблокировал активы 1473 физлиц и 205 организаций из России. Европейским гражданам и компаниям запретят предоставлять им средства.