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17:49, 9 марта 2023Культура

Жена Гармаша высказалась о состоянии актера

Жена Гармаша Инна Тимофеева подтвердила сообщения о плохом самочувствии актера

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Жена Народного артист России Сергея Гармаша, актриса Инна Тимофеева высказалась о состоянии актера. В разговоре с «Лентой.ру» она подтвердила сообщения о плохом самочувствии мужа.

«Он приболел. Но сейчас ему все лучше и лучше», — поделилась Инна Тимофеева.

9 марта стало известно, что актеру Сергею Гармашу потребовалась медицинская помощь, в дом Народного артиста России прибыла карета скорой помощи. Представитель актера Олег Будрин сообщил, что после осмотра Гармаш остался дома.

По информации Telegram-канала Mash, актер самостоятельно вызвал скорую помощь.

Ранее Сергей Гармаш, исполнивший роль дяди Гены в фильме «Чебурашка», высказался о популярности картины. По словам актера, он не видит смысла размышлять об оправданности успеха киноленты, так как число зрителей говорит само за себя.

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Алена Шевченко
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