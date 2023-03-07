РИА Новости: Сергей Гармаш высказался о популярности «Чебурашки»

Российский актер Сергей Гармаш, исполнивший роль дяди Гены в фильме «Чебурашка», высказался о популярности картины. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам актера, он не видит смысла размышлять об оправданности успеха киноленты, так как число зрителей говорит само за себя. «Неужели это не говорит само за себя — такое количество людей? Это получилось семейное кино, которое показало такой результат», — сказал он, отметив, что процесс съемок был для него очень интересным.

Ранее российская актриса и звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова оценила фильм, назвав его скучным. При этом актриса уточнила, что не собирается «хейтить» ленту. Мельникова поделилась, что не любит, когда в кино «все сладенькое и ладненькое». При этом она выделила и плюс картины.

В основе сюжета «Чебурашки» — история о неизвестном науке зверьке, попавшем в приморский город России и познакомившимся с садовником дядей Геной. В фильме также снимались Елена Яковлева, Федор Добронравов и Артем Быстров. Главного героя озвучила российская актриса Ольга Кузьмина.