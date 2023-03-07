Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:04, 7 марта 2023Культура

Сергей Гармаш высказался о популярности «Чебурашки»

РИА Новости: Сергей Гармаш высказался о популярности «Чебурашки»

Кадр: фильм «Чебурашка»

Российский актер Сергей Гармаш, исполнивший роль дяди Гены в фильме «Чебурашка», высказался о популярности картины. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам актера, он не видит смысла размышлять об оправданности успеха киноленты, так как число зрителей говорит само за себя. «Неужели это не говорит само за себя — такое количество людей? Это получилось семейное кино, которое показало такой результат», — сказал он, отметив, что процесс съемок был для него очень интересным.

Ранее российская актриса и звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова оценила фильм, назвав его скучным. При этом актриса уточнила, что не собирается «хейтить» ленту. Мельникова поделилась, что не любит, когда в кино «все сладенькое и ладненькое». При этом она выделила и плюс картины.

В основе сюжета «Чебурашки» — история о неизвестном науке зверьке, попавшем в приморский город России и познакомившимся с садовником дядей Геной. В фильме также снимались Елена Яковлева, Федор Добронравов и Артем Быстров. Главного героя озвучила российская актриса Ольга Кузьмина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Киев назвал участников диверсии на белорусском аэродроме
Блогерше Lerchek предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов
Женщина 20 лет притворялась психиатром и присвоила миллионы рублей
Седокова показала тело в бикини после критики ее внешности
В России запустили проект о выдающихся женщинах
В Рособрнадзоре высказались об отмене ЕГЭ
Перечислены самые популярные смартфоны 2022 года
Первоклассница отравилась марихуаной в московской школе
На Украине одобрили выход из соглашения с Россией о пограничном контроле
Производитель Persil пообещал уйти из России до конца марта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.