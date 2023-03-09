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14:13, 9 марта 2023Интернет и СМИ

Недвижимость главреда РБК арестовали из-за штрафа

Приставы наложили арест на квартиру и дачу главреда РБК Петра Канаева из-за штрафа
Петр Канаев

Петр Канаев. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Главный редактор объединенной редакции РБК Петр Канаев получил от Федеральной службы судебных приставов (ФССП) документ, в котором сообщается об аресте его недвижимости. Об этом сообщается на сайте РБК.

По информации издания, под арест попали принадлежащие Канаеву квартира и дача в Ступинском районе Подмосковья. Действия приставов были продиктованы несвоевременной оплатой штрафа, наложенного на издание по статье 13.15, ч. 2.1 КоАП (распространение в СМИ информации об иностранных агентах либо производимых ими материалов без указания на статус иностранного агента).

При этом уточняется, что сумма долга составила пять тысяч рублей: Канаев не оплатил штраф в размере четыре тысячи рублей и пени в размере одна тысяча рублей.

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«Я получил письмо от приставов с уведомлением об аресте имущества сегодня утром через "Госуслуги". Таких штрафов постоянно приходит довольно много, я мог один пропустить. Обычно они автоматически списываются с зарплаты. Но решение арестовать мои квартиру и дачу из-за долга в пять тысяч рублей с точки зрения соразмерности масштаба нарушения и последовавшего за ним наказания я считаю необъяснимо чрезмерным», — прокомментировал произошедшее Канаев.

Штраф был выписан изданию из-за материала, опубликованного в апреле 2021 года. Гагаринский суд Москвы установил, что РБК нарушил «требования части 9 статьи 4 Закона о СМИ», так как не указал, что организация «Сова» (внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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Оксана Петина
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