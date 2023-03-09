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14:47, 9 марта 2023Мир

Польша и Словакия заявили о готовности отправить МиГ-29 Украине

Глава словацкого Минобороны Надь: Польша и Словакия готовы отправить МиГ-29 Украине

Фото: Peter Andrews / Reuters

Польша и Словакия готовы отправить свои многоцелевые истребители четвертого поколения МиГ-29 Украине. Об этом глава Минобороны Словакии Ярослав Надь написал в публикации в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я подтверждаю, что Польша официально согласилась, чтобы мы послали МиГ на Украину вместе», — подчеркнул он.

Глава словацкого оборонного ведомства отметил, что во время переговоров министров обороны стран Европейского союза в Стокгольме польский коллега выразил готовность Варшавы передать лишние МиГ-29 Киеву вместе с Братиславой. Кроме того, заявил Надь, президент Польши подтвердил намерения страны пойти на такой шаг в беседе с CNN. «Думаю, что пришло время для решения», — заключил Надь.

Ранее Ярослав Надь заявил, что передача имеющихся в стране советских истребителей МиГ-29 не повлияет на обороноспособность государства, так как они давно не проходили обслуживание и непригодны к эксплуатации.

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Варвара Кошечкина
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