В Словакии положительно оценили идею передать Украине нелетающие МиГ-29

Минобороны Словакии: передача Украине нелетающих МиГ-29 не повлияет на обороноспособность

Передача имеющихся в Словакии советских истребителей МиГ-29 не повлияет на обороноспособность государства, так как они давно не проходили обслуживание и непригодны к эксплуатации. Идею об отправке Киеву нелетающих самолетов положительно оценил глава Минобороны Словакии Ярослав Надь, сообщает Teraz.

«Словацкие истребители МиГ-29 уже не летают, ими умеют управлять всего четыре человека, пилоты для них не готовятся, их складирование требует расходов. Дарение этих самолетов Украине не снизило бы обороноспособность республики, к тому же 50-60% стоимости истребителей было бы компенсировано Словакии посредством европейских мировых механизмов», — объяснил министр.

Надь добавил, что несмотря на плохое состояние самолетов, парламент должен обсудить и принять соответствующее решение о помощи Украине.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Словакию передать его стране сверхзвуковые истребители МиГ-29. Официальная просьба прозвучала на полях саммита Евросоюза.

В конце января Ярослав Надь уже заявлял, что Братислава готова передать МиГ-29 Киеву.