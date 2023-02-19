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20:16, 19 февраля 2023Мир

В Словакии положительно оценили идею передать Украине нелетающие МиГ-29

Минобороны Словакии: передача Украине нелетающих МиГ-29 не повлияет на обороноспособность

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Передача имеющихся в Словакии советских истребителей МиГ-29 не повлияет на обороноспособность государства, так как они давно не проходили обслуживание и непригодны к эксплуатации. Идею об отправке Киеву нелетающих самолетов положительно оценил глава Минобороны Словакии Ярослав Надь, сообщает Teraz.

«Словацкие истребители МиГ-29 уже не летают, ими умеют управлять всего четыре человека, пилоты для них не готовятся, их складирование требует расходов. Дарение этих самолетов Украине не снизило бы обороноспособность республики, к тому же 50-60% стоимости истребителей было бы компенсировано Словакии посредством европейских мировых механизмов», — объяснил министр.

Надь добавил, что несмотря на плохое состояние самолетов, парламент должен обсудить и принять соответствующее решение о помощи Украине.

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6 февраля 2015

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Словакию передать его стране сверхзвуковые истребители МиГ-29. Официальная просьба прозвучала на полях саммита Евросоюза.

В конце января Ярослав Надь уже заявлял, что Братислава готова передать МиГ-29 Киеву.

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Виктория Кондратьева
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