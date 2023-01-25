Словакия заявила о готовности передать Украине свои истребители МиГ-29

Минобороны Словакии заявило о готовности передать Украине свои истребители МиГ-29

Братислава готова передать Украине свои истребители советского производства МиГ-29. Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь в ходе онлайн-брифинга в медиацентре «Одесса — Украина», его цитирует УНИАН.

«Самолеты сейчас находятся на одной из баз Словакии, и сейчас мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов. Ожидаем решения от правительства Словакии», — заявил военный, добавив, что словацкая сторона «с удовольствием обеспечит обучение украинских пилотов».

Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко анонсировал передачу Словакией истребителей МиГ-29.