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21:04, 25 января 2023Мир

Словакия заявила о готовности передать Украине свои истребители МиГ-29

Минобороны Словакии заявило о готовности передать Украине свои истребители МиГ-29

Фото: Brad Fallin / Wikimedia

Братислава готова передать Украине свои истребители советского производства МиГ-29. Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь в ходе онлайн-брифинга в медиацентре «Одесса — Украина», его цитирует УНИАН.

«Самолеты сейчас находятся на одной из баз Словакии, и сейчас мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов. Ожидаем решения от правительства Словакии», — заявил военный, добавив, что словацкая сторона «с удовольствием обеспечит обучение украинских пилотов».

Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко анонсировал передачу Словакией истребителей МиГ-29.

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Глеб Бажуткин
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