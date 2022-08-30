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Словакия передаст Украине истребители

Депутат ВР Гончаренко сообщил, что Словакия передаст Украине 11 истребителей МиГ-29

Фото: David W Cerny / Reuters

Словакия передаст Украине военную помощь в виде истребителей МиГ-29. Об этом сообщил депутат Верховной Рады (ВР) Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Так Словакия прощается со своими истребителями... Знакомьтесь, это наши птички! 11 самолетов», — написал парламентарий в подписи к видео, где виден полет воздушных судов.

Он добавил, что патрулировать небо Словакии будут Польша и Чехия.

Ранее Украина попросила у Швеции еще больше оружия. «Лучшее, что Швеция может сделать в области обороны в ближайшие недели, — это предоставить Украине свои знаменитые самоходные гаубицы Archer», — заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

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Анастасия Заикина
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