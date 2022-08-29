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Украина попросила у Швеции еще больше оружия

Глава МИД Украины Кулеба попросил Швецию поставить Киеву гаубицы Archer и ЗРК RBS-70

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к Швеции с просьбой поставить Киеву еще больше вооружения. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Лучшее, что Швеция может сделать в области обороны в ближайшие недели, — это предоставить Украине свои знаменитые самоходные гаубицы Archer, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) RBS-70 и более снарядов для наших артиллерийских систем», — заявил глава ведомства на пресс-конференции в Стокгольме.

По его словам, военные поставки позволят сохранить как можно больше украинских населенных пунктов. Кулеба также выразил благодарность скандинавской стране за анонсирование нового пакета помощи Киеву, половина которого пойдет на оборонные цели.

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Алевтина Запольская
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