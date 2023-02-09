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23:12, 9 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский попросил Словакию поделиться сверхзвуковыми истребителями

Зеленский обратился к Словакии с просьбой предоставить сверхзвуковые истребители МиГ-29

Фото: AdMedia / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с и.о. премьер-министра Словакии Эдуардом Хегером попросил передать его стране выведенные из состава словацких ВВС сверхзвуковые истребители МиГ-29. Официальная просьба прозвучала на полях экстренного саммита Евросоюза. Слова украинского лидера приводит агентство TASR.

Хегер пообещал Зеленскому, что Словакия приложит все усилия, чтобы удовлетворить его просьбу. Этот вопрос будет обсуждаться в республике и на уровне ЕС. Помощь Украине, как отметил словацкий политик, «соответствует национальным интересам Словакии и интересам европейской безопасности».

В конце августа 2022 года Словакия вывела из состава национальных ВВС эскадрилью МиГ-29. В перспективе их должны заменить американские F-16.

Ранее сообщалось, что ни одна страна Евросоюза не дала обязательств по поставке истребителей на Украину. Об этом пишет издание Bloomberg.

В январе украинская сторона попросила у западных партнеров увеличить военную помощь Киеву. В частности, Владимир Зеленский призвал поставить Украине САУ Archer, а также системы противовоздушной обороны и зенитно-ракетные комплексы.

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Екатерина Подвигина
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