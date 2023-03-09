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18:52, 9 марта 2023Россия

Российский ребенок вдохнул иглу и прожил с ней в легком два года

Ростовские врачи извлекли из легкого мальчика иголку, которую он вдохнул два года назад

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Ростовской области хирурги извлекли иголку из правого легкого 11-летнего мальчика. Ребенок рассказал врачам областной детской клинической больницы (ОДКБ), что случайно вдохнул иголку два года назад, информирует Telegram-канал регионального Минздрава.

Мальчик признался, что никому не говорил о том, что вдохнул иглу. Ребенок добавил, что с тех пор его ничего не беспокоило. Инородное тело в легком удалось выявить при обследовании после того, как он поступил в больницу с высокой температурой и болью в груди.

За время нахождения в нижних дыхательных путях иголка обросла капсулой из соединительной ткани. По словам заведующего хирургическим отделением ростовской ОДКБ Глеба Новошинова, извлечь иглу можно было лишь двумя способами. Если бы хирурги не смогли нащупать капсулу с иглой, им бы пришлось удалить ребенку сегмент легкого, пояснил он. Накопленный опыт позволил врачам тактильно обнаружить и удалить иглу, отметил он. Успешно перенесший операцию ребенок идет на поправку.

9 марта в Московской области врачи извлекли 45-сантиметровый ком волос из желудка 22-летней россиянки. Инородное тело образовалось в пищеварительном тракте девушки, которая, по словам медиков, длительное время ела собственные волосы.

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Алан Босиков
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