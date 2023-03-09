В желудке жительницы Подмосковья обнаружили 45-сантиметровый ком волос

В подмосковном Раменском врачи извлекли из желудка девушки 45-сантиметровый ком волос

Из желудка 22-летней жительницы подмосковного Раменского извлекли 45-сантиметровый ком слипшихся волос. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба Раменской областной больницы в Telegram.

Истощенная девушка обратилась к врачам с жалобами на сильную боль в животе и постоянную тошноту. После обследования врачи обнаружили у нее в желудке огромный трихобезоар — ком из волос, которые пациентка, по уточнению медиков, ела на протяжении длительного времени.

«Мы удалили трихобезоар весом один килограмм и размером 45 сантиметров, плотно свалявшийся комком и представляющий собой слепок желудка изнутри», — рассказал заведующий хирургическим отделением больницы Михаил Кошелев.

Операция прошла успешно. После лечения в отделении россиянку выписали домой с рекомендацией пройти курс лечения у психотерапевта.

Зачастую трихобезоары находят у людей, страдающих трихофагией или синдромом Рапунцель, — психическим расстройством, которое заставляет человека жевать и проглатывать свои волосы. Они не перевариваются в желудке и со временем начинают сбиваться в плотный ком.

Ранее сообщалось, что в желудке 21-летней жительницы Московской области обнаружили ком волос весом с новорожденного ребенка.