В Ивано-Франковской области заявили о повреждении энергообъекта

Глава Ивано-Франковской ОВА заявила о повреждении энергообъекта в регионе

В результате обстрела в Ивано-Франковской области Украины был поврежден энергетический объект. Об этом глава областной военной администрации (ОВА) Светлана Онищук сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, прошедшей ночью республика «пережила самую массированную ракетную атаку». «К сожалению, имеем попадания в нашей области по энергетическому объекту», — добавила она.

Утром 9 марта стало известно о взрывах в Киеве и ряде областей Украины. Позднее глава Минэнерго республики Герман Галущенко заявил, что в нескольких регионах страны были повреждены объекты энергоинфраструктуры.