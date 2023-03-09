Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:41, 9 марта 2023Бывший СССР

В Ивано-Франковской области заявили о повреждении энергообъекта

Глава Ивано-Франковской ОВА заявила о повреждении энергообъекта в регионе

Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ

В результате обстрела в Ивано-Франковской области Украины был поврежден энергетический объект. Об этом глава областной военной администрации (ОВА) Светлана Онищук сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, прошедшей ночью республика «пережила самую массированную ракетную атаку». «К сожалению, имеем попадания в нашей области по энергетическому объекту», — добавила она.

Утром 9 марта стало известно о взрывах в Киеве и ряде областей Украины. Позднее глава Минэнерго республики Герман Галущенко заявил, что в нескольких регионах страны были повреждены объекты энергоинфраструктуры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
В Приднестровье предотвратили покушение на главу ПМР
В Кремле оценили версию о причастности России к взрывам на «Северных потоках»
В Кремле призвали российских граждан в Грузии быть осторожными
В Приднестровье сообщили о планах на случай нападения Украины
Открытие планеты Вулкан оказалось ошибкой
Песков оценил перспективы зерновой сделки
Песков прокомментировал законопроект Грузии об иноагентах
Молдавская оппозиция предложила провести референдум по названию госязыка
Появились новые подробности второго сезона «Дома дракона»
Российская стендаперша рассказала о конфликте в КВН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.