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19:47, 9 марта 2023Забота о себе

Танцующая звезда «Уэнсдэй» назвала причину отсутствия личной жизни

Звезда «Уэнсдэй» Дженна Ортега призналась, что романтические отношения утомляют ее

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Танцующая звезда сериала «Уэнсдэй» 20-летняя Дженна Ортега призналась, что романтические отношения и даже мысль о них утомляют ее. Слова актрисы приводит издание Teen Vogue со ссылкой на подкаст Armchair Expert.

Ортега, получившая широкую известность после выхода сериала по вселенной «Семейки Адамс», не любит распространяться о личной жизни, но в этот раз она сделала исключение. В подкасте актриса назвала причину отсутствия отношений. Она рассказала, что некоторое время назад два года состояла в романтических отношениях. Однако роман пришлось прекратить из-за плотного рабочего графика. «Парень был не виноват. Я сама не справилась», — признается она.

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По словам актрисы, в данный момент она не заинтересована в свиданиях, так как не готова доверять кому-то и становиться уязвимой. К тому же она понимает, что поступит нечестно с человеком, если отношения в очередной раз рухнут из-за ее занятости.

О том, что работа для нее важнее всего, актриса рассказала в новом интервью изданию Elle.

Cама идея отношений утомляет. Отчасти это происходит потому, что я слишком одержима работой

Дженна Ортегаактриса

Также в интервью актриса призналась, что боится разочаровать людей — в личной жизни и в работе.

Дженна Ортега снялась в 40 фильмах. Самыми известными ее работами являются «Уэнсдэй», «Ты», «Жизнь Харли», «Железный человек — 3».

Ранее актриса и модель Пэрис Хилтон призналась, что в юности боялась секса. По ее словам, она оттягивала момент вступления во взрослую жизнь как можно дольше.

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Вера Владзиевская
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