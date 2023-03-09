Известная ведущая раскрыла преимущества Москвы перед Лондоном и Нью-Йорком

Ведущая Киселева назвала постоянный рост преимуществом Москвы перед Лондоном и Нью-Йорком

Известная российская телеведущая и спортсменка Мария Киселева раскрыла преимущества Москвы перед крупными городами стран Запада. На эту тему она высказалась в интервью «Москвич Mag».

Издание спросило у Киселевой, чем Москва лучше Нью-Йорка, Берлина, Парижа и Лондона. «Своя аура и атмосфера, постоянный рост и изменения к лучшему с сохранением традиций, здесь родные и друзья», — ответила она.

Телеведущая также выразила уверенность в том, что столица России стремительно меняется и обновляется. По словам ведущей, ей нравится в городе уникальное расширение метро, инфраструктура для занятий физкультурой и спортом и «решение парковочного пространства».

Мария Киселева — ведущая популярной викторины «Слабое звено» на телеканале «Мир». Программа является аналогом британской передачи The Weakest Link. Российская передача с таким названием выходила на ТВ с 2001 по 2008 год, в 2020 году состоялся ее перезапуск.

Ранее Киселева рассказала о жалости к участникам «Слабого звена». Ведущая призналась, что могла заплакать на съемках из-за сочувствия к героям программы.