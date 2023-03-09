Популярная ведущая назвала главное отличие москвичей от жителей других городов

Ведущая Киселева назвала темп и ритм жизни москвичей их отличием от жителей других городов

Популярная российская телеведущая и спортсменка Мария Киселева выразила уверенность в том, что москвичей от жителей других городов страны отличает темп жизни. Такое мнение она высказала в интервью «Москвич Mag».

«В темпе и ритме жизни», — заявила Киселева, отвечая на вопрос, в чем заключается главное отличие москвичей от жителей других российских городов.

Помимо того, ведущая назвала свои любимые районы столицы — ими оказались Строгино, Крылатское и Тверской район. Говоря о недостатках города, она отметила пробки и грязь на дорогах во время таяния снега.

Киселева стала известна российскому телезрителю главным образом благодаря телевикторине «Слабое звено». Ранее она призналась, что сильно сочувствовала героям программы и могла заплакать от жалости к ним. Ведущая также рассказала, что на съемках передачи происходило много курьезных случаев.