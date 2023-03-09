В Петербурге ребенок получил тяжелую травму после падения клетки с попугаем

В Петербурге двухлетний ребенок получил тяжелую травму после падения клетки с попугаем

В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик получил тяжелую травму после того, как на него упала клетка с попугаем. Об этом сообщил источник «Невских новостей».

По словам собеседника издания, инцидент произошел в среду, 8 марта, на улице Котина. Он уточнил, что в момент случившегося ребенок находился в гостях с 36-летней матерью. При этом известно, что бригада скорой помощи забрала мальчика из квартиры на улице Добровольцев, где проживает его семья.

Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, у него диагностировали тяжелую закрытую черепно-мозговую травму со сдавлением левого полушария, субдуральной гематомой и гипертензионно-дислокационным синдромом, а также ссадину перианальной области и множественные гематомы лба, бедер, голени и ягодиц. За его жизнь борются врачи.

Уточняется, что мать ребенка — гражданка Узбекистана. Семья мальчика полная и не состоит на миграционном учете.

Ранее сообщалось, что в Омской области старый телевизор упал на голову четырехлетней девочки и проломил ей череп. Аппарат с кинескопом весил около 15 килограммов.