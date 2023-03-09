Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:36, 9 марта 2023Россия

В Петербурге ребенок получил тяжелую травму после падения клетки с попугаем

В Петербурге двухлетний ребенок получил тяжелую травму после падения клетки с попугаем

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик получил тяжелую травму после того, как на него упала клетка с попугаем. Об этом сообщил источник «Невских новостей».

По словам собеседника издания, инцидент произошел в среду, 8 марта, на улице Котина. Он уточнил, что в момент случившегося ребенок находился в гостях с 36-летней матерью. При этом известно, что бригада скорой помощи забрала мальчика из квартиры на улице Добровольцев, где проживает его семья.

Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, у него диагностировали тяжелую закрытую черепно-мозговую травму со сдавлением левого полушария, субдуральной гематомой и гипертензионно-дислокационным синдромом, а также ссадину перианальной области и множественные гематомы лба, бедер, голени и ягодиц. За его жизнь борются врачи.

Уточняется, что мать ребенка — гражданка Узбекистана. Семья мальчика полная и не состоит на миграционном учете.

Ранее сообщалось, что в Омской области старый телевизор упал на голову четырехлетней девочки и проломил ей череп. Аппарат с кинескопом весил около 15 килограммов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Балицкий заявил о концентрации 40-тысячной группировки ВСУ на севере Запорожья
Фитнес-эксперт дала советы по возвращению к тренировкам после большого перерыва
В Приднестровье предотвратили покушение на главу ПМР
Российскую атаку «Кинжалами» на Украине оценили фразой «такой не припомню»
Британия и Франция «зароют топор войны» ради сигнала для России
На подмосковном складе Wildberries отказались принимать на работу дагестанца
Названы модели оружия державшего трехлетнего сына в заложниках россиянина
Попавшего под лавину во время катания на сноуборде россиянина сняли на видео
Смертельное ДТП с фурой и автобусом произошло на российской трассе
Россия проведет военные учения с Монголией и Лаосом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.