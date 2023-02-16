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08:58, 16 февраля 2023Россия

Телевизор проломил голову четырехлетней россиянке

В Омской области старый телевизор с кинескопом упал на голову четырехлетней девочки

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Омской области старый телевизор с кинескопом упал на голову четырехлетней девочки и проломил ей череп. Об этом сообщает портал Om1.Ru.

Аппарат весом не менее 15 килограммов упал на голову ребенка в понедельник, 13 февраля. После случившегося врачи диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму.

Обстоятельства случившегося выясняются. Следственный комитет России начал проверку.

Похожий случай ранее произошел в Сургуте. Там двухлетняя девочка попала в больницу после того, как на нее упал телевизор, который она сама на себя опрокинула. В ноябре 2021 года телевизор насмерть придавил трехлетнего мальчика в Тюмени. Как стало известно, мать ребенка отлучилась из дома, оставив его одного. Вернувшись, она пыталась сама реанимировать сына, а также вызвала скорую помощь, однако медики не смогли спасти его.

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Анастасия Шейкина
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