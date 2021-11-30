В России трехлетнего ребенка насмерть придавило телевизором

В Тюмени трехлетнего мальчика насмерть придавило старым тяжелым телевизором. Об инциденте пишет «Комсомольская правда».

Мать ребенка отлучилась по делам и оставила сына одного дома, в это время на него упал телевизор. Вернувшись домой, женщина пыталась самостоятельно реанимировать сына и вызвала скорую помощь. Однако медики не смогли спасти ребенка.

«Медики проводили сердечно-легочную реанимацию. Более получаса они боролись за жизнь пациента, но, к сожалению, спасти мальчика не удалось», — сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города.

Ранее сообщалось, что в Ярославле трехлетнюю россиянку насмерть зажало дверями при выходе из автобуса. Автобус отъезжал от остановки, и водитель не заметил, что не все пассажиры успели выйти — в дверях зажало ребенка. Девочку попытались выдернуть, и она упала на асфальт под колеса.