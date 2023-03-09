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13:30, 9 марта 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили о попытке ВСУ контратаковать в районе Артемовска

Пушилин заявил о попытке ВСУ контратаковать на одном из участков в Артемовске

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались контратаковать на одном из участков в районе Артемовска, но атака была отбита российскими военными. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

По его словам, российские войска продвигаются на этом участке.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы полностью взяли под контроль восточную часть Артемовска. По его словам, территории восточнее реки Бахмутки контролируют бойцы ЧВК.

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Алевтина Запольская
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