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09:50, 9 марта 2023Силовые структуры

Выяснение отношений бывших влюбленных закончилось убийством

В Архангельской области задержали до смерти забившего сожительницу 37-летнего россиянина

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Архангельской области задержан 37-летний россиянин, подозреваемый в убийстве бывшей возлюбленной. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 5 марта обвиняемый, употребив спиртное, отправился к бывшей сожительнице, чтобы выяснить отношения. Разговор не заладился, и мужчина до смерти забил свою жертву, нанеся ей множество ударов по голове и телу.

СКР возбудил дело по ст. 111 ч.4 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

6 марта сообщалось, что в Калмыкии суд приговорил к шести годам лишения свободы 57-летнего местного жителя за убийство родного брата.

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Владимир Седов
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