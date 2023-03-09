Выяснение отношений бывших влюбленных закончилось убийством

В Архангельской области задержали до смерти забившего сожительницу 37-летнего россиянина

В Архангельской области задержан 37-летний россиянин, подозреваемый в убийстве бывшей возлюбленной. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 5 марта обвиняемый, употребив спиртное, отправился к бывшей сожительнице, чтобы выяснить отношения. Разговор не заладился, и мужчина до смерти забил свою жертву, нанеся ей множество ударов по голове и телу.

СКР возбудил дело по ст. 111 ч.4 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

6 марта сообщалось, что в Калмыкии суд приговорил к шести годам лишения свободы 57-летнего местного жителя за убийство родного брата.