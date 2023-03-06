Россиянин забил до смерти родного брата и получил шесть лет колонии

В Калмыкии осудили на 6 лет 57-летнего мужчину, избившего до смерти брата во время ссоры

В Калмыкии суд приговорил к шести годам лишения свободы 57-летнего местного жителя за убийство родного брата. Об этом в понедельник, 6 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

По данным ведомства, в период с 18 по 22 ноября 2022 года фигурант поссорился с родственником и стал избивать его по голове и телу, нанося тяжелые травмы. Потерпевшего госпитализировали, однако он скончался 24 ноября в больнице.

Ранее стало известно, что в Сахалинской области 50-летний местный житель зарезал старшего брата и попал под следствие.