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08:18, 16 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин зарезал старшего брата во время ссоры и попал под следствие

На Сахалине 50-летний мужчина зарезал старшего брата во время ссоры

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Сахалинской области 50-летний местный житель зарезал старшего брата и попал под следствие. Об этом в четверг, 16 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигурант выпивал вместе с сожительницей и родственником. Тогда братья поссорились из-за бытового вопроса. Обвиняемый взял кухонный нож и ударил семь раз оппонента в грудь, живот и спину, нанеся смертельные ранения.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. В настоящий момент мужчина находится в СИЗО.
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Ранее стало известно, что в Москве задержали мужчину за убийство бывшего парня своей дочери, преследовавшего ее.

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Екатерина Власова
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