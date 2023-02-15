В Москве отец убил бывшего возлюбленного своей дочери и попал под следствие

В Москве задержали мужчину за убийство бывшего парня своей дочери, преследовавшего ее

В Новой Москве мужчина убил 28-летнего бывшего парня своей дочери. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным ведомства, молодой человек расстался с возлюбленной летом 2022 года. Они состояли в отношениях четыре года. Однако мужчина стал преследовать девушку и следить за ней. Так, 13 февраля пьяный россиянин ждал подругу рядом с ее квартирой. Он начал выяснять с ней отношения и просил вернуться.

Однако девушка рассказала ему, что нашла себе нового кавалера. Тогда мужчина напал на бывшую и начал драться. Отец решил вмешаться и защитить дочь. Он повалил драчуна на пол и придавил коленом, а затем вызвал правоохранителей.

Отмечается, что когда сотрудники МВД прибыли, мужчина был уже мертв.

Ранее стало известно, что в Архангельске россиянин приревновал друга к сожительнице и напал на него с ножом.