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18:45, 15 февраля 2023Силовые структуры

В Москве отец убил бывшего возлюбленного своей дочери и попал под следствие

В Москве задержали мужчину за убийство бывшего парня своей дочери, преследовавшего ее

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Новой Москве мужчина убил 28-летнего бывшего парня своей дочери. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным ведомства, молодой человек расстался с возлюбленной летом 2022 года. Они состояли в отношениях четыре года. Однако мужчина стал преследовать девушку и следить за ней. Так, 13 февраля пьяный россиянин ждал подругу рядом с ее квартирой. Он начал выяснять с ней отношения и просил вернуться.

Однако девушка рассказала ему, что нашла себе нового кавалера. Тогда мужчина напал на бывшую и начал драться. Отец решил вмешаться и защитить дочь. Он повалил драчуна на пол и придавил коленом, а затем вызвал правоохранителей.

Отмечается, что когда сотрудники МВД прибыли, мужчина был уже мертв.

Ранее стало известно, что в Архангельске россиянин приревновал друга к сожительнице и напал на него с ножом.

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Екатерина Власова
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