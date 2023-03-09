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14:10, 9 марта 2023Россия

Минобороны заявило о потере ВСУ до 115 бойцов на краснолиманском направлении

Минобороны заявило, что ВСУ потеряли на краснолиманском направлении до 115 бойцов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За стуки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на краснолиманском направлении до 115 бойцов. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что противник понес потери в результате активных действий российской группировки войск «Центр» и огня артиллерии по подразделениям ВСУ в Невском и Червоной Диброве Луганской народной республики (ЛНР), а также в районе Торского Донецкой народной республики (ДНР).

Конашенков добавил, что также были уничтожены три принадлежавшие украинским войскам бронемашины, два пикапа и самоходная гаубица «Гвоздика».

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По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 8816 единиц военной автомобильной спецтехники, 4308 орудий полевой артиллерии и минометов, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8241 танк и других боевых бронемашин, 410 зенитных ракетных комплексов, 3366 беспилотников, 399 самолетов и 218 вертолетов ВСУ.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ попытались провести контратаку на одном из участков в районе Артемовска, но она была отбита российскими военными. Он также сообщил о продвижении Вооруженных сил России на этом участке.

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Константин Лысяков
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