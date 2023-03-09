Минобороны заявило о потере ВСУ до 115 бойцов на краснолиманском направлении

Минобороны заявило, что ВСУ потеряли на краснолиманском направлении до 115 бойцов

За стуки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на краснолиманском направлении до 115 бойцов. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что противник понес потери в результате активных действий российской группировки войск «Центр» и огня артиллерии по подразделениям ВСУ в Невском и Червоной Диброве Луганской народной республики (ЛНР), а также в районе Торского Донецкой народной республики (ДНР).

Конашенков добавил, что также были уничтожены три принадлежавшие украинским войскам бронемашины, два пикапа и самоходная гаубица «Гвоздика».

По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 8816 единиц военной автомобильной спецтехники, 4308 орудий полевой артиллерии и минометов, 1055 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8241 танк и других боевых бронемашин, 410 зенитных ракетных комплексов, 3366 беспилотников, 399 самолетов и 218 вертолетов ВСУ.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ попытались провести контратаку на одном из участков в районе Артемовска, но она была отбита российскими военными. Он также сообщил о продвижении Вооруженных сил России на этом участке.