Участникам спецоперации отменят пени за неуплату ЖКУ

«Известия»: всем участникам СВО отменят пени за неуплату ЖКУ

Всем участникам специальной военной операции (СВО) отменят пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект, который был поддержан правительством и принят Госдумой в первом чтении.

В отзыве правительства на проект говорится, что в материалах к нему необходимо отразить информацию о возможной потребности в оказании финансовой помощи бюджетам российских субъектов из федерального бюджета, а также о дополнительных расходах консолидированных бюджетов субъектов России на реализацию положений законопроекта.