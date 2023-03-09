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06:12, 9 марта 2023Россия

Участникам спецоперации отменят пени за неуплату ЖКУ

«Известия»: всем участникам СВО отменят пени за неуплату ЖКУ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Всем участникам специальной военной операции (СВО) отменят пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект, который был поддержан правительством и принят Госдумой в первом чтении.

В отзыве правительства на проект говорится, что в материалах к нему необходимо отразить информацию о возможной потребности в оказании финансовой помощи бюджетам российских субъектов из федерального бюджета, а также о дополнительных расходах консолидированных бюджетов субъектов России на реализацию положений законопроекта.

Марина Совина
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