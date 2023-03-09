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13:52, 9 марта 2023Бывший СССР

В Азербайджане заявили о необходимости создать КПП в Лачинском коридоре

МИД Азербайджана заявил о необходимости создать КПП у въезда в Лачинский коридор

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана заявило о необходимости создать контрольно-пропускной пункт (КПП) у въезда в Лачинский коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

По мнению представителей МИД, КПП позволит предотвратить «агрессивную политику и незаконные действия армянской стороны» в отношении Баку.

«Азербайджан и впредь будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и безопасности», — говорится в сообщении.

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Алевтина Запольская
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