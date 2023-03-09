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10:13, 9 марта 2023Россия

В российском регионе отреагировали на звуки громких хлопков в трех районах

Липецкие власти опровергли информацию о работе систем ПВО в регионе после звуков хлопков

Фото: Andy Commins / Pool / Reuters

Власти Липецкой области опровергли работу систем противовоздушной обороны (ПВО) после появления данных о громких хлопках в трех районах. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства российского региона.

В ведомстве пояснили, что до этого жители Липецка, Лебедянского, Данковского и Чаплыгинского районов рассказали в соцсетях, что утром слышали громкие хлопки.

Cистемы ПВО в Липецкой области не срабатывали. Все важные инфраструктурные объекты продолжают работу в штатном режиме, отреагировали на ситуации в местном правительстве.

Службы уже начали выяснять происхождение звуков, на которые жаловались жители Липецкой области. В правительстве допустили, что их могли издавать пролетавшие над регионом в южном направлении самолеты. Там также обратили внимание на то, что утром 9 марта на Украине объявили воздушную тревогу.

6 марта сообщалось, что в Новом Осколе Белгородской области система ПВО сбила три ракеты. Тогда губернатор российского региона Вячеслав Гладков отметил, что в результате ЧП оказались повреждены линии электропередачи в Новооскольском округе.

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Анна Щербакова
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