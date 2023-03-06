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07:06, 6 марта 2023Россия

В граничащем с Украиной российском регионе система ПВО сбила три ракеты

Губернатор Гладков заявил о сработавшей системе ПВО в Новом Осколе, сбиты три ракеты
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Новом Осколе Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три ракеты. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем, мужчина с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи уже выехала на место», — написал Гладков.

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Губернатор добавил, что оказались повреждены линии электропередачи в Новооскольском округе. На месте ЧП работают сотрудники аварийных служб.

Днем ранее, 5 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Щетиновка Белгородской области. Тогда снаряд повредил сарай на территории сельхозпредприятия, а также ЛЭП.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Помимо этого, в Белгородской области власти бессрочно ввели уровень террористической опасности после указа Путина. Аналогичные меры предприняты в Брянской и Курской областях, а также в Крыму.

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Анастасия Шейкина
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