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17:48, 5 марта 2023Россия

В приграничном российском регионе сообщили о повреждении ЛЭП после обстрела

Глава Белгородской области Гладков сообщил о повреждении ЛЭП после обстрела села Щетиновка

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

После обстрела села Щетиновка в Белгородской области повреждена линия электропередачи (ЛЭП). Об этом глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram.

По его словам, снаряд, прилетевший со стороны Украины, повредил сарай на территории сельхозпредприятия, а также ЛЭП. При этом информации о пострадавших пока нет.

4 марта беспилотник ВСУ также атаковал подстанцию нефтепровода в Белгородской области. Инцидент произошел в поселке Белгородского района. Тогда оснащенный самодельной взрывчаткой беспилотник оставил метровую дыру от взрыва, никто не пострадал.

Позднее стало известно и о том, что украинские военные нанесли удар по школе в приграничном российском регионе. Гладков отмечал, что из-за попадания снарядов на территорию учебного учреждения были выбиты окна в здании.

3 марта армия Украина атаковала села в Волоконовском и Белгородском районах области. По словам Гладкова, в попавшем под обстрел селе Коновалово осколками снарядов была повреждена хозяйственная постройка и выбиты окна в 10 частных домовладениях. В селе Устинка были повреждены два частных домовладения, один автомобиль и линия газоснабжения.

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Варвара Кошечкина
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