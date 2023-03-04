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14:27, 4 марта 2023Россия

ВСУ нанесли удар по школе в приграничном российском регионе

Глава Белгородской области Гладков заявил, что ВСУ обстреляли школу в приграничном селе

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по школе в селе Бутырки Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате попадания снарядов на территорию учебного заведения в здании школы были выбиты окна. Губернатор отметил, что пострадавших при обстреле нет.

«В данном селе действует режим ЧС. (...) Выбиты восемь окон», — сообщил Гладков.

Днем ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по селам в Волоконовском и Белгородском районах Белгородской области.

Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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Марк Леонов
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