Украина атаковала села в приграничном российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли села Коновалово и Устинка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селам в Волоконовском и Белгородском районах Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram,

По его словам, в попавшем под обстрел селе Коновалово осколками снарядов была сильно повреждена одна хозяйственная постройка и выбиты окна в 10 частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи и газоснабжения. Гладков заверил, что аварийные и оперативные службы уже выехали на место для устранения последствий атаки ВСУ.

Кроме того, губернатор сообщил, что в селе Устинка были повреждены два частных домовладения, один автомобиль и линия газоснабжения. Местные власти организовали на территории населенного пункта подомовой обход. Пострадавших нет.

Накануне Украина также обстреливала село Устинка. Как заявлял Гладков, в результате атаки никто не пострадал, однако была повреждена линия электропередачи и одно частное домовладение.