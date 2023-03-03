Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:52, 3 марта 2023Россия

Украина атаковала села в приграничном российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли села Коновалово и Устинка
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селам в Волоконовском и Белгородском районах Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram,

По его словам, в попавшем под обстрел селе Коновалово осколками снарядов была сильно повреждена одна хозяйственная постройка и выбиты окна в 10 частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи и газоснабжения. Гладков заверил, что аварийные и оперативные службы уже выехали на место для устранения последствий атаки ВСУ.

Кроме того, губернатор сообщил, что в селе Устинка были повреждены два частных домовладения, один автомобиль и линия газоснабжения. Местные власти организовали на территории населенного пункта подомовой обход. Пострадавших нет.

Накануне Украина также обстреливала село Устинка. Как заявлял Гладков, в результате атаки никто не пострадал, однако была повреждена линия электропередачи и одно частное домовладение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В московской квартире задушили одного из разработчиков вакцины «Спутник V»
В России появится уникальный студенческий городок
Отправившегося в поход туриста убили ударом приклада пистолета по голове
Появилось видео с места крушения сбитого над ДНР самолета
Тренер назвала причины временного набора веса из-за занятий спортом
Бездомного россиянина осудят за убийство мужчины черенком от лопаты в 2010 году
Российский экспорт в Европу упал более чем в два раза
Эндокринолог назвала повышающие уровень «гормона радости» продукты
Россияне массово заинтересовались одной услугой для жилья
Украина атаковала села в приграничном российском регионе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.