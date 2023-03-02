Украина атаковала еще один приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Устинка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Устинка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет, однако была повреждена линия электропередач и одно частное домовладение. «Аварийные службы работают на месте, чтобы оперативно устранить последствия», — заверил Гладков.

Белгородская область стала третьим приграничным регионом России, атакованным Украиной 2 марта. Ранее на территорию села Любечане Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Нарушители обстреляли легковой автомобиль, в результате чего погиб находившийся за рулем мужчина, а также был ранен десятилетний мальчик. По словам Главы региона Александра Богомаза, ребенка доставили в Брянскую областную больницу. Его жизнь находится вне опасности.