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18:04, 2 марта 2023Россия

Украина атаковала еще один приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Устинка

Фото: Press Service of the Ukrainian Ground Forces Command / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Устинка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет, однако была повреждена линия электропередач и одно частное домовладение. «Аварийные службы работают на месте, чтобы оперативно устранить последствия», — заверил Гладков.

Белгородская область стала третьим приграничным регионом России, атакованным Украиной 2 марта. Ранее на территорию села Любечане Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Нарушители обстреляли легковой автомобиль, в результате чего погиб находившийся за рулем мужчина, а также был ранен десятилетний мальчик. По словам Главы региона Александра Богомаза, ребенка доставили в Брянскую областную больницу. Его жизнь находится вне опасности.

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Константин Лысяков
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