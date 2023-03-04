Беспилотник ВСУ атаковал подстанцию нефтепровода в Белгородской области

SHOT: дрон ВСУ атаковал подстанцию нефтепровода в Белгородской области, пострадавших нет

Беспилотник, запущенный Вооруженными силами Украины (ВСУ), атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть — Дружба» в Белгородской области. Об этом в субботу, 4 марта, сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в поселке Разумное Белгородского района. По данным канала, дрон, оснащенный самодельной взрывчаткой, врезался в пустой резервуар объемом около трех тысяч тонн.

В результате взрыва образовалась дыра площадью один квадратный метр. Были эвакуированы четыре человека, при этом никто не пострадал.

Как отмечает SHOT, по предварительной версии, беспилотник мог быть запущен из города Волчанска Харьковской области, который располагается всего в 6,5 километра от границы с Россией.

Ранее 2 марта стало известно о взрыве близ поселка Березовский Тульской области. Позднее в лесу нашли воронку глубиной полметра, затем были обнаружены и фрагменты беспилотника.