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10:34, 3 марта 2023Россия

На месте взрыва в Тульской области нашли фрагменты беспилотника

РЕН ТВ: на месте взрыва в Тульской области нашли фрагменты беспилотника
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Тульской области на месте, где произошел взрыв, нашли фрагменты беспилотника. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, в российском регионе нашли фрагменты винта и микросхем, а также провода от БПЛА и части его корпуса, крыла и хвоста.

О взрыве в российском регионе стало известно днем в четверг, 2 марта. Тогда Baza писала, что ЧП произошло неподалеку от улицы Молодежная, от взрывной волны у местных жителей затряслись окна. Позднее в лесу нашли воронку глубиной полметра. На кадрах с места ЧП видно, что взрыв произошел возле лесополосы на окраине населенного пункта, снег вокруг его эпицентра усыпан пеплом.

Позднее власти подтвердили факт взрыва, отметив, что никто не пострадал. Правительство Тульской области назвало одной из возможных причин случившегося падение беспилотника. По сообщению Mash, упавший под Тулой дрон пытался атаковать Щекинскую государственную районную электростанцию и был начинен металлическими осколками.

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Анастасия Шейкина
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