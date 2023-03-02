Власти Тульской области назвали одну из версий взрыва

Правительство Тульской области назвало возможной причиной взрыва в регионе падение БПЛА

Взрыв возле поселка Березовский в Тульской области мог произойти из-за падения беспилотника. Одну из версий ЧП назвало правительство российского региона в своем Telegram-канале.

Тульский губернатор Алексей Дюмин на заседании оперштаба поручил усилить меры безопасности в регионе, при необходимости развернуть дополнительные силы для охраны порядка и жизненно важных объектов.

По данным местных властей, пострадавших и разрушений от взрыва в лесополосе в Киреевском районе нет. Воронку глубиной 50 сантиметров нашли в 600 метрах от поселка. Предварительно сообщалось, что ЧП произошло 2 марта около восьми утра. По словам местных жителей, от взрывной волны затряслись их дома.

«Безопасности жителей ничего не угрожает. На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — говорится в заявлении властей Тульской области.

Ранее в сети были опубликованы кадры с места взрыва неизвестного объекта.