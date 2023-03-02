Опубликованы кадры с места взрыва неизвестного объекта под Тулой

Baza опубликовала видео с места взрыва неизвестного объекта в Тульской области

В сети появились кадры с места взрыва неизвестного объекта возле поселка Березовский Тульской области. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

На записи видно, что взрыв произошел возле лесополосы на окраине населенного пункта. Снег вокруг его эпицентра усыпан пеплом. На месте происшествия собрались местные жители и работает полиция.

Как выяснил канал, взрыв произошел около восьми утра. По словам жителей поселка, от взрывной волны затряслись их дома. Через некоторое время в лесу была найдена воронка глубиной в 50 сантиметров. Кроме того, вокруг лежали тела нескольких птиц. Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники.

Ране два беспилотника Вооруженных сил Украины попытались атаковать нефтебазу в курортном городе Туапсе Краснодарского края. Дроны собирались сбросить на объект взрывчатку, однако взорвались в 100 метрах от нефтехранилища. Момент взрыва попал на видео.