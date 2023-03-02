Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:21, 2 марта 2023Россия

Опубликованы кадры с места взрыва неизвестного объекта под Тулой

Baza опубликовала видео с места взрыва неизвестного объекта в Тульской области

В сети появились кадры с места взрыва неизвестного объекта возле поселка Березовский Тульской области. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

На записи видно, что взрыв произошел возле лесополосы на окраине населенного пункта. Снег вокруг его эпицентра усыпан пеплом. На месте происшествия собрались местные жители и работает полиция.

Как выяснил канал, взрыв произошел около восьми утра. По словам жителей поселка, от взрывной волны затряслись их дома. Через некоторое время в лесу была найдена воронка глубиной в 50 сантиметров. Кроме того, вокруг лежали тела нескольких птиц. Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники.

Ране два беспилотника Вооруженных сил Украины попытались атаковать нефтебазу в курортном городе Туапсе Краснодарского края. Дроны собирались сбросить на объект взрывчатку, однако взорвались в 100 метрах от нефтехранилища. Момент взрыва попал на видео.

Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Стало известно о падении украинской ракеты на многоэтажку в Запорожье
Зеленского захотели сделать «президентом мира»
В Луганск прибыли освобожденные военнопленные со следами пыток
Лавров извинился за непотребное поведение Запада в ходе G20
Восьмиклассница пронесла в российскую школу нож и угрожала одноклассникам
В российском регионе произошло второе за сутки землетрясение
Назван срок открытия в России аналога IKEA
Телескоп Уэбба обнаружил взрыв белого карлика
Лавров рассказал о безнаказанных диверсиях на «Северных потоках» на G20
Шольц назвал невозможным достижение мира на Украине без поставок оружия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.