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12:09, 28 февраля 2023Россия

Момент взрыва на российской нефтебазе попал на видео

В сети появились кадры момента взрыва на нефтебазе в Туапсе

В сеть попали кадры момента взрыва на нефтебазе в Туапсе Краснодарского края. Видеозапись публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видно, что после взрыва образовалось облако пыли и огненный шар, после этого, судя по видеозаписи, начался пожар.

О пожаре на нефтебазе в Туапсе стало известно утром во вторник, 28 февраля. По данным МЧС, площадь пожара составила 200 квадратных метров, огонь не затронул резервуары с нефтью. Для его тушения привлекались 32 спасателя и 11 единиц техники.

Впоследствии SHOT сообщил, что пожар на нефтебазе начался после попытки Вооруженных сил Украины атаковать объект двумя дронами — они пытались сбросить ее на нефтебазу, но взорвались в ста метрах от нефтехранилища. Никто не пострадал.

Анастасия Шейкина
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