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10:49, 2 марта 2023Россия

В российском регионе произошел взрыв

Baza сообщает о взрыве в поселке Березовский Тульской области
СюжетВзрыв в Тульской области

Кадр: Telegram-канал Baza

Взрыв произошел в поселке Березовский Тульской области. Об этом сообщает издание Baza в Теlegram-канале.

Все случилось утром в четверг, 2 марта, неподалеку от улицы Молодежная. Жители российского региона отметили, что от взрывной волны у них затряслись дома.

Позднее в лесу нашли воронку глубиной в половину метра. Возле нее все было усеяно пеплом и лежали мертвые птицы.

По информации издания, сейчас территорию оцепили полицейские, жителей тульского поселка не пускают к месту. Взрывотехники также начали работу.

22 февраля жители Белгородской области рассказали о взрывах в небе над регионом и сняли их на видео. Указывалось, что громкие хлопки были зафиксированы в Белгороде и Белгородском районе.

Губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков позже объяснил, что под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Шебекино.

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Анна Щербакова
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