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15:37, 2 марта 2023Россия

Упавший под Тулой дрон пытался атаковать электростанцию

Mash: упавший под Тулой украинский дрон пытался атаковать Щекинскую ГРЭС

Фото: Telegram-канал Mash

Украинский дрон, упавший в поселке Березовский Тульской области, пытался атаковать Щекинскую государственную районную электростанцию (ГРЭС). Такая версия появилась в Telegram-канале Mash.

По информации издания, образовавшаяся неподалеку от тульского поселка воронка стала последствием взрыва беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Упавший дрон был начинен металлическими осколками.

До этого в правительстве Тульской области назвали одной из версий взрыва в поселке Березовский падение беспилотника.

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Анна Щербакова
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