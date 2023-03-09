Муляж гранаты в подарок на 8 Марта прислали трем жительницам российского города

«112»: муляж гранаты в подарок на 8 Марта прислали трем жительницам Липецка

Муляж гранаты в подарок на 8 Марта прислали трем жительницам Липецка. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Одна из горожанок отметила, что получила от неизвестной букет цветов. По словам россиянки, внутри находилась граната Ф-1. О «сюрпризе» женщина сообщила в полицию. Из-за происшествия 120 жильцов ее дома эвакуировали.

Прибывшие на место оперативники осмотрели боеприпас и объяснили жительнице Липецка, что это муляж. Позже выяснилось, что аналогичные «подарки» получили еще две женщины. Специалисты сумели установить, что в этих случаях гранаты были без взрывоопасного вещества и с липовым запалом.

Полиция организовала проверку.

Ранее сообщалось, что житель северо-востока Москвы выпал из окна и разбился после ссоры с девушкой из-за подарка на Международный женский день. Обездвиженного мужчину заметили на козырьке дома. Позже он скончался в машине скорой помощи.