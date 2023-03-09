Москвич выпал из окна и разбился после ссоры из-за подарка к 8 Марта

РЕН ТВ: москвич выпал из окна и разбился после ссоры с девушкой из-за подарка к 8 Марта

Мужчина в Москве выпал из окна и разбился после ссоры с девушкой из-за подарка к 8 Марта. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Его обездвиженного заметили на козырьке дома, расположенного на северо-востоке столицы. По предварительным данным, москвич до случившегося поссорился со своей беременной возлюбленной. Девушке якобы не понравился тот сюрприз, который тот преподнес ей на Международный женский день.

Собеседник телеканала, знакомый с ситуацией, пояснил, что мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. На данный момент сотрудники полиции начали проводить проверку.

В январе сообщалось, что в Гатчинском районе Ленинградской области 14-летняя школьница выпала из окна квартиры, расположенной на шестом этаже дома № 1 на улице Волкова, и разбилась насмерть во время съемки видео для Telegram. Региональные следователи возбудили уголовное дело.