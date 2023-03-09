Россиянам напомнили о дополнительных выходных в мае

Россиянам напомнили о семи нерабочих днях на майские праздники

Россиян ждут семь нерабочих дней ждет на майские праздники в 2023 году. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Однако сокращенных рабочих дней перед долгими выходными не будет. Например, если работник трудится 40 часов в неделю, то предпраздничные пятницы 28 апреля и 5 мая он отработает 8 часов.

Дело в том, что в 2023 году правительством России установлено три дня, когда перед праздниками можно работать на час меньше — это 22 февраля, 7 марта и 3 ноября. «Перед майскими официально сокращенных дней не будет», — отметила Санина. При этом эксперт уточнила, что работодатели могут уменьшить рабочие часы по своему желанию.

Ранее россиян предупредили о сильном подорожании авиабилетов на майские праздники. Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян заявил, что в этот период в России востребованы экскурсионные туры. Это время россияне нередко предпочитают проводить в путешествиях — например, в Санкт-Петербурге, в Калининграде или в городах Золотого кольца, Сочи и Минеральных Водах.