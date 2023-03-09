Медведев отреагировал на новую версию подрыва «Северных потоков»

Медведев назвал пропагандой США приписывание взрывов Nord Stream проукраинской группировке

Версия американской разведки, согласно которой за диверсией на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стоят поддерживаемые Украиной силы, является тупой американской пропагандой, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом он написал в Telegram-канале.

7 марта обозреватели The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей американской администрации написали, что разведка США считает, что за диверсией на «Северных потоках» стоят поддерживаемые Украиной силы. По данным Вашингтона, исполнителями операции были граждане Украины и России, не имеющие отношения к вооруженным силам и спецслужбам. Собранный массив информации и доказательств «может стать первой существенной зацепкой» в деле о расследовании диверсии, отметили авторы статьи.

«Оказывается, все дело в какой-то неведомой "проукраинской группировке". Которая (особо подчеркивается) никак, ну совершенно, абсолютно, ни единым проводочком и выключателем не связана ни с бандеровским Киевом, ни с зомбированной гинекологами Европой, ни с погрузившейся в старческий маразм Америкой, ни с прочим заболевшим русофобской истерией западным миром. Просто герои-одиночки, вступившие в схватку с клятыми москалями! Новое спасение мира какими-то бесславными ублюдками», — отреагировал на публикации СМИ политик.

Комментируя новую версию подрыва газопроводов, Медведев называет ее эпической драмой из Голливуда, подчеркивая, что актеры в этой кинокартине посредственные. Зампред Совбеза заявил, что у драмы слабый кастинг и камера, а сценарий — «просто унылое говно». Новая версия не нравится никому, в нее не верят даже те жители Европы, которые находятся под влиянием американской пропаганды. «Их мутит, как будто они обожрались свиной рульки с пивом», — считает зампред Совбеза.

Политик задался вопросом, зачем поддерживать Украину оружием и деньгами, если ее граждане подрывают «Северные потоки». Он также поинтересовался, будет ли у драмы о газопроводах продолжение, предположив, что новым героем в ней станет президент Польши Анджей Дуда и его украинский коллега Владимир Зеленский.

Публикацию NYT также прокомментировали в Кремле. Там заявили, что Россию по-прежнему не допускают до следствия. По словам Дмитрия Пескова, Москва получила об этом ноты от Дании и Швеции несколько дней назад.

Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2». Это привело к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. В середине октября в «Газпроме» уточняли, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.