В Кремле ответили на вопрос о мероприятиях в честь дня рождения Гагарина

Песков заявил, что в честь дня рождения Гагарина не планируется специальных мероприятий

В Кремле не планируется проведение специальных мемориальных мероприятий в честь дня рождения первого в мире космонавта Юрий Гагарина. Об этом в четверг, 9 марта, журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Естественно, память о Гагарине хранится, хранится у всех у нас. Мы храним эту память. Это выдающийся россиянин, выдающийся гражданин Земли. Но каких-то специальных мемориальных мероприятий не запланировано», — сказал представитель Кремля.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, согласно которому космонавт Гагарин оказался главным героем времен СССР. За первого человека в космосе отдали голоса 41 процент респондентов.

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года. 12 апреля 1961 года он совершил первый в мире пилотируемый полет в космическое пространство, который длился 106 минут. Корабль «Восток-1», где находился Гагарин, совершил полный оборот вокруг Земли.