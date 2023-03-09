Прояснилась судьба якобы выставленного на «Авито» микрофона певца SHAMAN

Пресс-секретарь SHAMAN Антон Коробков-Землянский отреагировал на продажу микрофона певца

Пресс-секретарь SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Антон Коробков-Землянский отреагировал на сообщения о том, что микрофона певца продается на «Авито». В разговоре с «Лентой.ру» он опроверг подлинность выставленной на аукцион вещи.

По словам Коробкова-Землянского, микрофон является самой дорогой среди личных вещей исполнителя. «Во время гастрольного тура он хранится в специальном чемодане, а до и после концерта всегда находится в руках администратора. Потерять его невозможно», — сказал он.

Представитель SHAMAN также сообщил, что прямо сейчас идет финальная репетиция премьеры новой программы певца. «И только что, специально для "Ленты.ру", SHAMAN проверил — микрофон цел и на месте», — добавил он.

Ранее на платформе «Авито» появилось объявление о продаже микрофона, который якобы принадлежит музыканту. Житель России, представившийся работником компании, организующей тур певца, выставил вещь на продажу за 100 тысяч рублей. В объявлении также говорилось, что после концерта исполнителя, который прошел 3 марта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, микрофон уронили, из-за чего вещь получила повреждения и больше не пригодна для дальнейшего использования.