Россиянин выставил на продажу микрофон SHAMAN за 100 тысяч рублей

Россиянин выставил на продажу микрофон, якобы принадлежащий SHAMAN, за 100 тысяч рублей

Житель России, представившийся работником компании, якобы организующей тур певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), выставил на продажу микрофон, который, по его словам, принадлежит музыканту. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито».

В объявлении говорится, что после концерта исполнителя, который прошел 3 марта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, микрофон уронили, из-за чего вещь получила повреждения и больше не пригодна для дальнейшего использования. «Но именно этот микрофон проехал все предыдущие города и в него пел SHAMAN. Имеет ценность только для ценителей творчества!» — написал продавец.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в школе № 208 ученикам пятого класса задали выучить песню SHAMAN «Я русский». Информацию об этом подтвердила директор образовательного учреждения Татьяна Чуб.