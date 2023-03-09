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15:18, 9 марта 2023Культура

Россиянин выставил на продажу микрофон SHAMAN за 100 тысяч рублей

Россиянин выставил на продажу микрофон, якобы принадлежащий SHAMAN, за 100 тысяч рублей

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Житель России, представившийся работником компании, якобы организующей тур певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), выставил на продажу микрофон, который, по его словам, принадлежит музыканту. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито».

В объявлении говорится, что после концерта исполнителя, который прошел 3 марта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, микрофон уронили, из-за чего вещь получила повреждения и больше не пригодна для дальнейшего использования. «Но именно этот микрофон проехал все предыдущие города и в него пел SHAMAN. Имеет ценность только для ценителей творчества!» — написал продавец.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в школе № 208 ученикам пятого класса задали выучить песню SHAMAN «Я русский». Информацию об этом подтвердила директор образовательного учреждения Татьяна Чуб.

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Варвара Кошечкина
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